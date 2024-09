Reino Unido ha paralizado 30 permisos de venta de armas a Israel por posibles abusos del Derecho Internacional

La medida ha sido anunciada por el ministro de Exteriores británico, David Lammy , alegando que "no es un embargo de armas" como represalia a la ofensiva militar lanzada sobre la Franja de Gaza. No obstante, Lammy sí que ha querido incidir en que Londres tiene la "obligación legal" de revisar este tipo de conflictos , caso por caso.

Lammy ha querido matizar también ante la Cámara de los Comunes que "el Gobierno de Reino Unido no es un tribunal internacional", de tal manera que los recelos empresariales expresados este lunes no deben entenderse como un posicionamiento sobre los presuntos abusos que estaría perpetrando Israel, según ha informado 'Sky News'. Asimismo, el jefe de la diplomacia británica ha añadido sobre este asunto que "no se determinan inocencias o culpas y no se presuponen determinaciones futuras por parte de los tribunales competentes".