Donald Trump acusa a Joe Biden y Kamala Harris de "meter" a EEUU en la guerra en Ucrania: "Ahora no pueden sacarnos"

El expresidente de Estados Unidos y ahora candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump , ha asegurado este martes durante un mitin de campaña en el estado de Georgia, que la Administración de Joe Biden y su vicepresidenta, Kamala Harris , involucró al país en la guerra en Ucrania y ahora "no pueden" salirse del conflicto.

"Biden y Kamala nos metieron en esta guerra en Ucrania, y ahora no pueden sacarnos. No pueden sacarnos, lo he visto. 'Ganaremos, lo haremos', han estado diciendo eso durante tres años", ha recriminado el expresidente Trump, quien en las elecciones presidenciales de noviembre tendrá en Harris su rival por el bando demócrata.