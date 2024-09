La solución de Trump para frenar el crimen en Estados Unidos: una brutal purga

Durante el acto de campaña, el expresidente ha sostenido que para disminuir los niveles de actividad criminal en Estados Unidos se debía enseñar a los criminales. Por ello, debería existir "una jornada realmente violenta" en la que la policía tuviese "una hora ruda". Además, explicó que tendría que ser "realmente ruda" ya que " se correría la voz y se acabaría inmediatamente ", según recoge ' The Independent '.

Trump aprovechó su discurso para denunciar que a los agentes "no se les permite hacer su trabajo" debido a que "la izquierda liberal no les deja". También apuntó que el descontrol del país se debe a los inmigrantes que, cada vez, son más violentos y que incluso no temen delinquir a la luz del día.