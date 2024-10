Edmundo González pone fecha a su vuelta a Venezuela y niega que Zapatero interviniese en su salida: "No hablé con él"

En la rueda de prensa ofrecida en Pontevedra, Edmundo González Urriuta ha llegado a deslizar que no descarta adelantar su retorno al país: " Si el presidente Maduro adelantó la Navidad, no sería raro que yo pueda adelantar mi regreso también ". Además, el venezolano recalca: "Voy a regresar lo más pronto posible, cuando restauremos la democracia en el país".

También quiso destacar que no cabe comparativa entre Guaidó y él: "Somos personajes distintos. A Guaidó lo designó la Asamblea Nacional y yo obtuve el respaldo de cerca de ocho millones de venezolanos. Son dos situaciones distintas".

Edmundo González Urrutia ha negado sentirse aprovechar para desmentir la intervención de Rodríguez Zapatero en su salida del país: "Yo no hablé con él, he narrado en diferentes ocasiones lo que ocurrió. Estuve más de 30 días en la embajada de Países Bajos y otros 30 días en la de España, que me facilitó el transporte para llegar a Madrid y desde el 28 de septiembre estoy aquí, solicitando formalmente el asilo".