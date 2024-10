EEUU dice que el submarino nuclear más avanzado de China se ha hundido

El primer indicio de que algo no marchaba bien provino de un miembro de la agencia de seguridad 'Center for a New American Security', Tom Shugart, quien analizó imágenes satelitales de la zona de construcción naval china. Estas mostraban varias grúas alrededor del área donde se encontraba el submarino, lo que sugería un posible intento de rescate. Poco después, fuentes estadounidenses confirmaron que el submarino se había hundido. Cabe destacar que, hasta el momento, no está claro si contenía combustible nuclear cuando ocurrió el incidente.