Melania Trump, a la venta su libro de memorias defendiendo el aborto y a su marido: "Me permite ser yo misma"

Las memorias, tituladas “Melania”, un volumen de 256 páginas se vende por 28,45 dólares en Amazon, unos 26 euros al cambio se ha metido en la campaña del republicano, porque aunque ha reivindicado su independencia, también ha mostrado la 'cara amable' de Donald Trump al asegurar que "me permite ser yo misma y creer lo que creo. Me permite ser quien soy, y él lo respeta, y yo lo respeto y le dejo ser él mismo. Tiene otras creencias y hace lo que cree".

Limitar el derecho de las mujeres a elegir o no. Interrumpir un embarazo no deseado equivale a negarle el derecho a controlar su cuerpo, había defendido Melania Trump en una entrevista publicada por 'The Guardian'.