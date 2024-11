Elecciones EEUU 2024 | El voto negro, clave para Kamala Harris y los demócratas: “Trump es como un demonio”

“Ya he votado. A Kamala . Lo tenía claro”, cuenta un ciudadano que anticipadamente depositó el voto en la candidata demócrata y que explica que es un voto “más anti-Trump ” que otra cosa. “Yo creo que es como un demonio”, dice sobre el republicano, reflejando una posición adoptada por muchos en estos comicios.

No obstante, los temores de Barack Obama también se confirman: muchos hombres afroamericanos prefieren inclinarse por la opción masculina .

“Eso es lo que necesitamos: una cara fuerte, no una cara femenina que puede ser que los otros países la tomen como débil”, asevera un trabajador de una barbería de Harlem, convencido de que Donald Trump es la opción que necesita el país en la Presidencia frente a la demócrata Kamala Harris.

Otros, optando también por el republicano, apuntan sin embargo a factores no identitarios, como la economía: “Cuando Trump estaba, la gasolina estaba más barata. Ella puede ser que sea una persona muy buena, y yo no digo que ella es mala, pero a mí me gusta Trump porque es negociante”, opina otro hombre.