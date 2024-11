Una tormenta de polvo masiva causa un choque múltiple de 20 coches en una autopista de California: "Pensé que íbamos a morir"

Por su parte, la automovilista Delissa Fulce ha asegurado a través de la emisora ABC 30 que la experiencia fue aterradora. “Nos embistió, pensamos que estábamos bien, luego nos volvió a embestir, y otra vez. Pensábamos que no iba a terminar", afirmó Fulce.

Tal y como afirmó Delissa Fulce en la emisora, mientras ocurría el altercado, ella misma pensó que no iba a salir de esa situación: "Realmente pensé que íbamos a morir". No obstante, tras el paso de esa enorme tormenta de polvo, Fulce se siente agradecida de que no le haya sucedido nada: "Estoy muy agradecida de que estemos bien".