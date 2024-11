Mark Zuckerberg, presidente de Meta , se ha reunido con Donald Trump, poco antes de que este se instaure en la Casa Blanca, como presidente de Estados Unidos. Después de años de tensiones con el fundador de Facebook, este ha ido hasta la residencia del magnate, en Mar-a-Lago, en Florida, para un encuentro que huele a reconciliación según han informado los diarios The New York Times.

“Es un momento crucial para el futuro de la innovación en Estados Unidos. El presidente de Meta agradeció la invitación para cenar con el presidente Trump y la oportunidad de reunirse con miembros de su equipo para hablar sobre la próxima Administración”, señaló un representante de Meta en un comunicado enviado a The New York Times y The New York Post.