Trump o Elon Musk: los demócratas se preguntan quién es el presidente de EEUU

La influencia del empresario Elon Musk sobre Donald Trump ha sido más que evidente ya desde la campaña electoral . Y ahora que el republicano prepara su regreso a la Casa Blanca, los demócratas lo ven a más como el verdadero presidente . Trump se ha encargado de desmentir esa afirmación, pero no ha aclarado las preocupaciones del poder del dueño de X. La periodista Dori Toribio lo cuenta desde Washington.

Donald Trump ha salido a decir lo obvio "que Elon Musk no puede ser presidente de Estados Unidos, porque no nació en este país , sino en Sudáfrica y que por eso está tranquilo". Trump responde así a cada vez más críticas sobre el enorme poder de Musk aquí en Washington. Hay demócratas, como Nancy Pelosi que hablan de Trump como el presidente títere que cumple órdenes de Musk y también republicanos como el congresista de Texas, Tony González, que cree que más que es como el primer ministro de Estados Unidos, después de que la semana pasada interviniera en las tareas del Congreso, causando casi el cierre del gobierno.

Donald Trump ha negado en su primer meeting, tras ganar las elecciones, que el magnate Elon Musk vaya a actuar como presidente de facto. No va a ser presidente, os lo aseguro. ¿Sabéis por qué? No puede porque no ha nacido en este país. Sin embargo, el papel del multimillonario dinamitando las negociaciones de los presupuestos en el Congreso a través de su red social, a punto estuvo el viernes de causar el cierre del gobierno federal.