En Belén , cuna del cristianismo no hay Navidad : la guerra y sus secuelas de muerte ha truncado las ganas de festejar. Familias viviendo entre las ruinas de sus casas o en campamentos de refugiados hablan de sus deseos y añoranza, pero también de los que perdieron. Una pareja espera un hijo que llegará en Navidad. "Ese será nuestro regalo", aseguran: "Saldremos adelante, esa es nuestra luz". La información de la periodista Lara Escudero.

A las puertas del campamento ya se vive la tragedia. Abderrahman era un niño que jugaba justo en este punto al fútbol hasta que un francotirador le disparó desde esa torre de vigilancia y murió en el acto. Cada palestino lidia con su propio drama interior y esta familia no es la única que sufre.

Alí se reencuentra con Mahmoud tras pasar 10 meses en una prisión israelí. No hice nada, ni siquiera leyeron mis derechos, ha sido muy duro, me golpeaban cada día, he perdido 50 kilos. Las redadas israelíes son continuas violencia, símbolos palestinos confiscados. Las paredes recuerdan las vidas perdidas.