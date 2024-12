El sentimiento de angustia invade a toda India . Las operaciones de rescate para intentar salvar a Chetna , la niña de tres años que cayó el pasado 23 de diciembre en un pozo de Kotputli, en Rajastán, ha entrado este lunes en su octavo día , pero las autoridades han dejado de compartir imágenes de la cámara que vigilaba la situación de la pequeña y no han vuelto a brindar información sobre su estado de salud.

Así lo informa ' NDTV India '. Recordamos que el pozo en cuestión, en un terreno agrícola, tiene una profundidad de más de 200 metros, aunque la menor quedó encajada a unos 50 metros de profundidad en su caída. Gracias a un sistema de pinzas, se pudo subir a la niña unos nueve metros. Lo último que se sabe es que este lunes, sobre las 06:30 horas de la mañana (02:00 hora peninsular española), los operarios habían logrado excavar unos dos metros de túnel , dejando solo 0,4 metros de roca dura para perforar. No obstante, la dureza de la roca ralentiza considerablemente los avances , ya que se perforan unos cinco centímetros cada hora, aproximadamente.

Se trabaja en un ángulo difícil y la roca es extremadamente dura. Mahavir Singh , miembro del equipo de la NDRF (cuerpo encargado de las tareas de rescate), ha asegurado que, a medida que se profundiza, la temperatura en el interior del túnel aumenta y el equipo tiene dificultades para respirar debido al polvo . A pesar de estas dificultades, el personal avanza con cautela y concentración. Esperan concluir del lunes al martes la operación, pero no hay nada confirmado. El responsable de la NDRF, Yogesh Kumar Meena , ha declarado que se ha recurrido a expertos para garantizar la precisión del túnel . La perforación, a pesar de todo, va por buen camino, apuntan.

Chetna se cayó al pozo , uno de los numerosos pozos ilegales que hay en el país asiático, sobre las 14:00 horas (09:30 hora peninsular española) del pasado 23 de diciembre , mientras jugaba . Desde que se quedó atrapada, la niña no ha tenido acceso ni a comida ni a agua . En los primeros días se informó de que le estaban administrando oxígeno de forma continuada. Sin embargo, las autoridades llevan varios días sin actualizar su situación.

El 28 de diciembre, la familia de Chetna y los habitantes del pueblo criticaron a la administración por supuesta negligencia en la gestión de la situación. Aseguran que ha habido retrasos operativos debido a los planes fluctuantes y las lluvias. Además, el tío de la pequeña afirma que los agentes no responden a las preguntas de la famlia sobre el rescate, informa 'The Times of India'. La madre de la niña, Dholi Devi, está muy angustiada y suplica repetidamente que la saquen de allí.