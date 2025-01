El ministro de Defensa de Israel , Israel Katz, ha advertido este miércoles de que golpearán al Movimiento de Resistencia Islámica ( Hamás ) en Gaza "con una fuerza inédita " si no son liberados los aproximadamente cien rehenes que mantienen secuestrados desde hace ya 14 meses y no cesa el lanzamiento de cohetes contra territorio israelí.

"Si Hamás no permite pronto la liberación de los rehenes israelíes de Gaza, a pesar de la voluntad de Israel de realizar concesiones de alcance de acuerdo con los principios delineados por el presidente de Estados Unidos, y sigue disparando contra las comunidades israelíes, recibirá golpes con una fuerza inédita en Gaza desde hace mucho tiempo", ha apuntado, según recoge el diario israelí 'The Times of Israel'.