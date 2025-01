"Sabemos que esto no hará felices a algunos de ustedes sin embargo creemos que la música debe ser interpretada sin tener en cuenta la política", dijo la banda, que se mostró públicamente a favor de la candidatura de Kamala Harris, en un post de Facebook.

La de los Village People no será la única actuación en la toma de posesión de Trump.

Carrie Underwood, cantante de country, interpretará 'America the Beautiful' en el acto principal de la próxima semana.

"Amo a nuestro país y me siento honrada de que se me haya pedido cantar en el acto de inauguración y ser una pequeña parte de este acontecimiento histórico", dijo Underwood en un comunicado. "Me siento agradecida por responder a la llamada en un momento en el que todos debemos unirnos con espíritu de unidad y mirando al futuro".