No parece una transición política habitual, con el temor del presidente saliente a que el nuevo presidente persiga a sus familiares. Tal y como ha indicado Dori Toribio, están siendo muy polémicos los últimos indultos. Porque Biden lo anuncia cinco minutos antes de que Donald Trump tome posesión y cuando su ceremonia de investidura ya había comenzado, algo que "no tiene precedentes en la historia". En la forma, porque lo anuncia cuando el foco ya está en Trump, y en el contenido.

Si hay algo que domina el nuevo presidente es el arte del espectáculo. Se le han escuchado muchas propuestas, muchas políticas. ¿cuánto hay de ruido? ¿cuánto de obstáculo se va a encontrar ahora? Dori Toribio asegura que, en cuanto a sus órdenes ejecutivas, no todo lo que promete va a poder hacerlo solo. Por ejemplo, en 2017 su gran promesa era construir un muro en la frontera sur y nunca lo pudo terminar porque no tenía el apoyo del Congreso y no tenía el presupuesto.