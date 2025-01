Donald Trump ha tomado posesión este lunes como 47 presidente de Estados Unidos en un evento que ha tenido lugar en el Capitolio , la sede del legislativo norteamericano, donde Trump ha estado muy acompañado por diferentes líderes de la derecha internacional . A pesar de que Washington sea una ciudad demócrata, 200.000 seguidores del ya presidente de Estados Unidos no han querido perderse la inauguración de su segundo mandato.

Desde diferentes partes del mundo, los seguidores han pedido a Trump que cumpla con sus promesas: "Para comprar una casa todo es más caro. Cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca en 2016 no sabía a lo que se enfrentaba. Ahora cuatro años después ha podido reorganizarse ", dice uno de los presentes en la toma de posesiones entrevistado por Carlos Franganillo.

"Lo de Europa es una broma, están completamente invadidos. Hace falta que los machos alfa se levanten orgullosos de su nación y la recuperen. Es lo que hicimos nosotros", añade otro de ellos. El electorado reunido allí es generalmente blanco, pero cada vez se ha podido ver más apoyo afroamericano y, en especial, entre los latinos , sobre todo los varones: "Los latinos no somos retrasados mentales. Tenemos valores espirituales y religiosos. Trump es un genio que todo lo que toca lo convierte en oro", responde uno de ellos.

Otra de las razones que ha favorecido el voto latino hacia los republicanos ha sido el tema de la inmigración: "Yo como venezolana me he dado cuenta de que la gente que ha venido a Venezuela de manera ilegal ha sido una clase social baja, salidos incluso de las cárceles venezolanas. Necesitamos cerrar las fronteras. Hace falta hacer un lavado de personas que no están ayudando a que progrese el país", comenta una mujer.