La Casa Blanca da marcha atrás a suspender préstamos y subvenciones federales

El comunicado interino de la Casa Blanca, recogido por la cadena CNN, no detalla las razones de la rescisión . La suspensión de las ayudas federales desató un importante revuelo en el país ante la incertidumbre sobre qué tipo de fondos se verían afectados.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró en su primera rueda de prensa desde Washington que la pausa no afectaría a la Seguridad Social, al programa sanitario de Medicare o a la asistencia concedida a individuos concretos.

Esto se produce después de que el Departamento de Estado anunciara la pasada semana la congelación de los fondos para ayudar exterior, con la excepción de Israel y Egipto, lo que no solo afecta a la asistencia para el desarrollo sino también a la ayuda militar.