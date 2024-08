La fortuna no fue esquiva con ellos y se llevaron un suculento premio de 22 millones de libras, unos 26 millones de euros al cambio. Sin embargo, tuvieron que sacar a relucir su ingenio puesto que no pudieron, como pretendían, cobrarlo de inmediato.

En declaraciones al medio francés 'The Connexion', y que recoge el diario británico 'The Sun', aseguraron que "fue surrealista. No podíamos dormir por la noche, lo teníamos en la cama con nosotros y también nos lo llevábamos a la playa y teníamos que nadar por turnos".