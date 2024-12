La administración Gaia de Sant Boi ha sorteado 25 décimos de lotería en honor a sus calvas, donde se frotan décimos

La administración contratará a una persona con calvicie para que los clientes froten los décimos que compren

Frotar el décimo en la cabeza de un calvo es una de las supersticiones que llaman la atención en fechas navideñas para atraer los grandes premios de la Lotería de Navidad y del Niño. Una creencia extraña que desde la administración Gaia de Sant Boi han querido recompensar a aquellas personas con las que prueban suerte pasando los números por su cabeza.

"Los calvos llevan muchos año repartiendo suerte y ya era hora de devolver esa suerte a ellos. Hemos sorteado 25 décimos del 'número de los calvos': 54.700", explica Miriam Vázquez, la propietaria de la administración que ha regalado a medio centenar de clientes un décimo al que tan solo optaban las personas sin pelo.

La administración número 5 de Sant Boi ha convocado a la gente a las 09:00h horas para reclamar la recompensa. Un sorteo que ha llamado la atención de los vecinos y ciudadanos de otros rincones de Barcelona, en el que los primeros interesados se han presentado desde las 07:40, casi una hora y media antes.

"El 00 evoca a las calvas"

"El 00 para hacer esa broma. Evocan a las calvas. Por ahí va la cosa", destacan desde la administración, donde han repartido 25 décimos y mucha ilusión. "Me ha tocado el décimo, alguna vez me lo han frotado por la cabeza y espero repartir suerte como el señor del anuncio. La gente pide mucha suerte. Ahora me lo he pasado y a ver si tengo más suerte", explica uno de los premiados.

Pese a ello, no todos los premiados han visto frotar un número por su calva: "Estaba trabajando, pero rondando por aquí, y al final me ha tocado. Nunca me han frotado un décimo en la calva. Que toque a quien más lo necesite".

Otras personas no han sido las afortunadas en conseguir el premio, por lo que han decidido comprarlo. "He comprado el número que han sorteado, me da que va a tocar. Lo frotaré a mi hijo que se empieza a quedar calvo".

Ahora, la administración ha dado un paso más allá y traerá a su propio calvo al establecimiento para que los clientes puedan frotar su billete, en busca de suerte. "Nos ha costado encontrar a alguien, pero nos ha dicho que quería repartir su magia", destacan sobre una acción que llevarán a cabo los días 12, 16 y 20 de diciembre.

