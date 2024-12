El empresario explica a Informativos Telecinco que no puede describir la sensación que experimenta cuando le pide la dirección a alguien y “ya sabe para qué es”, confiesa: “No hay dinero que pague esas miradas de complicidad o esos abrazos de emoción que te dan cuando saben que han sido elegidos”, asegura.

Hasta el día del Sorteo, el próximo 22 de diciembre, le esperan a este Papá Noel de carne y hueso dos semanas de trajín repartiendo sobres de ilusión por los hogares lucenses: “Es lo que me sale de dentro y no me queda otra que hacerlo”, confiesa.