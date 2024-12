Jesús Ibáñez es un lotero almeriense que nació el pasado mes de octubre, a pesar de que su documento de identidad señale que tiene 51 años . Porque por mucho que haya vivido, lo de estos últimos meses ha sido un verdadero regalo: "Me han salvado la vida".

Esos héroes, o "Ángeles de la Guarda" , como él los llama, son los profesionales sanitarios de los hospitales Torrecárdenas de Almería y del Universitario de Granada . Al primero llegó Jesús con un grave problema coronario que intentaron solucionar con un cateterismo, que no salió bien. Al segundo, el de Granada, tuvo que ser trasladado de urgencias para someterse a una operación de triple bypass de corazón . Su vida corría peligro, pero salió adelante.

De ambos hospitales, este agradecido lotero se queda con el trato recibido : "Que son profesionales lo sabemos todos, pero la humanidad con la que me han tratado no se aprende en la universidades", dice emocionado.

El número 08833 llevaba en un cajón desde febrero (su destino iba a ser otro que más tarde nos explicaría) y rápidamente fue a sacarlo. No los ha vendido, porque los ha regalado. 40 décimos de ese número están en manos de los sanitarios que le salvaron. 20 para cada hospital: "El trabajo que hacen no tiene precio, la forma en la que me han tratado tampoco, se lo merecen".