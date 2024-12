Lotería Navidad 2024: ¿Se puede heredar un décimo de lotería premiado?

Lo más normal, es que esta situación no se de . Pero, sin embargo, tener dicha previsión evitaría situaciones problemáticas entre los herederos en caso de que pueda haber algún conflicto por la herencia. Ya que se puede dar el caso de que el primer heredero entre al domicilio del fallecido, haciéndose con los boletos que no están registrados en ningún lugar ni hay pruebas de a quién pertenecen y, por tanto, dejando a los demás herederos sin ningún derecho a un posible premio.

Esto sería el caso más habitual , dado que no hay una previsión en fallecer antes del Sorteo de Lotería de Navidad, como es lógico, no se incluye ningún décimo en el testamento. Por lo que, en este caso, los beneficiarios serían los herederos legales . Y serán el testamento o la ley quienes decidan cómo se reparte el premio como parte del resto de la herencia.

Por lo general, en España y según el Código Civil, los herederos legales serían en primer lugar, los hijos a partes iguales. Si no hay hijos, serían los padres quienes serían los beneficiarios, también, a partes iguales. Si no hay ni hijos ni padres, sería el cónyuge, siempre y cuando no estuviera separado o divorciado. Y, por último, en caso de que no hubiera nadie de los anteriores, serían los parientes colaterales, por ejemplo, hermanos o sobrinos.