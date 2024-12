Porque esa es una de las claves indispensables de este sorteo, la suerte. El azar se convierte en protagonista a lo largo de muchos momentos, desde que se escoge el número en el que se pondrán todas las esperanzas, hasta que los niños de San Ildefonso se miran con nervios y emoción porque han tenido la suerte de ser quienes canten el Gordo. Un premio que, aunque sea el más esperado, no es el único que se reparte en este sorteo .

Son muchos los premios a los que optan las personas que participan, algunos más jugosos que otros, pero todos bienvenidos, porque una vez que han salido los premios grandes y no se ha resultado ganador, lograr uno de los menores se convierte en una pequeña alegría que también hace mucha ilusión.

Que un número haya salido ya como ganador del premio Gordo en alguna ocasión, no quiere decir que no pueda salir más veces, al fin y al cabo, cada año se meten las mismas bolas en el bombo, todas, y la que sale ganadora la escoge el azar. Las terminaciones son opciones más limitadas (tan solo son cien números), por lo que no es raro que salga el mismo número varias veces.