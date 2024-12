Ha sido esta administración la que se ha llevado la mejor suerte del sorteo. Y también la mayor alegría. No es la primera vez que da un premio de la Lotería de Navidad desde que abrió sus puertas hace ya medio siglo. En 2021 dio el quinto premio y siete años antes vendió diez décimos del Gordo .

A pesar de este éxito, no todos sus clientes han estado satisfechos con su trato y su trabajo. Uno de ellos fue una mujer de nombre Julia, que hace 11 meses publicó una mala reseña en Google que ahora se ha hecho viral.

"No volveré a comprar en esta lotería. Creo que no ha tocado nada en más de 10 años. Tampoco tienen comprobador automático. Añejos y con mal carácter", señaló entonces.

Esta no es la única reseña negativa que se observa. "Los dueños son las personas más desagradables que he visto y que atienden en un negocio. Fui a comprar varios décimos y casi me los tiran por la ventanilla que atienden. Además la tienda es pequeña, tres personas y dos tosiendo. Por mí pueden cerrar ya", publicó hace un año un hombre llamado Luis.