Madrid retira las bicicletas privadas de alquiler tras hacerlo también con los patinetes

E l Ayuntamiento de Madrid retirará las bicicletas privadas de alquiler sin base fija de sus calles tras hacerlo también con los patinetes y no renovará las licencias correspondientes a las empresas que se encargaban de prestar este servicio.

Fuentes del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad , este lunes 30 de septiembre expiró el plazo de las autorizaciones que el Ayuntamiento de Madrid concedió para el despliegue de bicicletas eléctricas sin base fija y no se prorrogarán los permisos para la prestación de este servicio.

En marzo de 2022, Madrid autorizó a seis empresas el despliegue de 2.802 bicicletas eléctricas sin base fija: BiciMAD Go (EMT), Idbrik Spain (Ridemovi), Bird, Boltest, Ride Dott y Lime. Ahora no se van a prorrogar las autorizaciones porque los operadores "no han cumplido con las condiciones establecidas para el reparto de 2.802 vehículos". En concreto, 1.999 bicis tendrían que repartirse dentro de la M-30 y 1.197 bicis fuera de la vía de circunvalación.