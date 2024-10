José Luis Martínez-Almeida cifra en 14.000 las viviendas de uso turístico ilegales en Madrid, un problema "gravísimo"

"A nadie se le ocurre que alguien pueda publicar en una plataforma la venta de un coche que sea ilegal, o de alimentos que no cumplan la normativa sanitaria. Eso está pasando en estos momentos con determinadas plataformas . Están publicitando y comercializando un producto que no es legal ", ha apuntado.

También se ha referido a la aplicación de la Ley de Vivienda estatal, ante lo que ha defendido que "no es cierto que no se está aplicando". "Para mí, desgraciadamente se está aplicando, porque no es una Ley de Vivienda que comparta", ha indicado.