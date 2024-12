Los opositores que el pasado 30 de noviembre realizaron en Somosaguas el examen de acceso al cuerpo de funcionarios de la administración general de la Comunidad de Madrid, ‘Grupo C, Subgrupo C1’, se llevaron las manos a la cabeza al comprobar que las tablas y las preguntas de la segunda fase de los ejercicios eran prácticamente calcadas a las que incluía la Academia Adams en su temario de oposiciones y que, a su vez, estaba en varias páginas de Internet.

Entre los comentarios de internautas indignados, muchos de ellos los propios examinados, se pueden leer mensajes como: “Vergüenza de examen! Deberían anular todo el proceso!”, “Anulación del ejercicio, dimisión del tribunal y exigencia de responsabilidades YA!!!” o “Es cierto, soy una de las examinadas. El supuesto es de @Adamsformacion, pero ya no es sólo eso, es que al parecer, es preparatorio de A2, no de nivel C1. No han cambiado ni una coma. Ni en el ejemplo, ni en las 15 preguntas”, dice la usuaria de X, Mcam741.