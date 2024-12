Todo lo que debes saber de la San Silvestre de Vallecas 2024

Entre los representantes españoles en la prueba internacional, Adel Mechaal es una de las grandes opciones, y se marca como objetivo el podio. "La San Silvestre es especial, la he corrido varias veces, pero hacía tiempo no volvía. Tengo un objetivo personal de conseguir una de las mejores marcas de un español en la carrera, pelear por el podio y ser el español más rápido", deseó.

Tampoco se la perderá un Yago Rojo que llega a la prueba después de sufrir una factura en el fémur tras los Juegos Olímpicos, una lesión que le obligó a parar dos meses. "Quería cerrar el año corriendo aquí. No he hecho grandes entrenamientos y creo que lo acusaré, aunque he visto muchos milagros en esta carrera. Me quedo con el ambiente que se genera", expresó.