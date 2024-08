El 96% de los gatos que llegan a las protectoras en España no llevan microchip, según un estudio

La Fundación Affinity ha alertado, con motivo del Día Internacional del Gato que se celebra este jueves 8 de agosto, de que el 96% de los gatos que llegan a las protectoras en España no están identificados con microchip, según datos de su estudio 'Él Nunca lo Haría' 2023.

Asimismo, avisa de que otro dato preocupante tiene que ver con el carácter estacional del ciclo reproductivo de los gatos, que tiene lugar de mayo a julio, ya que en esta época llega a los refugios una tercera parte de todos los gatos que son recogidos durante el año, lo que implica un importante reto de gestión para las protectoras. En casi la mitad de los casos (46%), el perfil del animal que llega es el de cachorro, la mayoría procedentes de camadas no deseadas. Del resto, el 47% son adultos y solo el 7% es de edad avanzada.

Los gatos son especialmente vulnerables al abandono debido a varios factores. Mientras que el 27% de los perros que llegan a los refugios está correctamente identificado, en el caso de los gatos la cifra es más de seis veces inferior --sólo del 4%. Esto se debe en parte a la llegada de numerosos cachorros que aún no han sido identificados y a la falsa creencia de que los gatos domésticos no se pierden debido a que un 80% de ellos no salen del hogar donde viven.