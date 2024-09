La videollamada viral de dos perros amigos: las redes alucinan con la reacción de ambos al volver a verse

En los últimos días, ha circulado por las redes sociales un antiguo vídeo, que ahora ha compartido @ceciarmy. No es apto para todas aquellas personas que creen que los animales no tienen sentimientos, pues la secuencia es un claro ejemplo de que los perros pueden establecer fuertes vínculos emocionales, no sólo con los humanos, sino también con otros perros. Se trata de la grabación de una videollamada entre dos mujeres, que compartieron piso durante la pandemia del coronavirus. Sin embargo, ellas no son las protagonistas de esta historia, sino sus mascotas.