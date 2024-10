Es una escena bastante recurrente en algunos lugares, vas caminando por la calle y al pasar por delante de una casa donde hay un perro y se encuentra en el jardín, ladra a través de la valla, haciéndose notar y, sobre todo, dándote un buen susto . Un perro que probablemente no habría ladrado en caso de cruzaros por la calle durante un paseo , sin embargo, en esa situación no solo lo hace, sino que lo hace con fuerza.

Por ejemplo, puede deberse a que no recibe los estímulos que necesita porque no le sacan lo suficiente, necesita más estímulos, se aburre y la manera de ponerle remedio a esto es ladrando desde el otro lado de la valla. También, desde la escuela canina Filosofía Animal, explican que puede ser por miedo a un estímulo concreto, por ejemplo, si siempre ladra a los motoristas, puede deberse a una fobia ante ellos en concreto, ladra para intentar ahuyentar lo que considera una amenaza. Puede suceder todo lo contrario, lo que hay al otro lado no le asusta, sino que le llama la atención y quiere interactuar con ello, no poder hacerlo le genera frustración y eso le hace ladrar.