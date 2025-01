Nuevo fraude en las redes en torno a la adopción de animales: "Nunca paguéis esto por adelantado"

En principio, según informa la AEC, "se piden 125 € para estas acciones y, posteriormente, antes del envío (que no se produce), los otros 125 €". "El que paga, pasados los días no se hace la entrega ni se puede volver a contactar con los presuntos estafadores. En algunos supuestos se le dice al pagador que el animal ha fallecido justo antes de enviarlo, pero no se devuelve nunca ese dinero. En otros casos, se ha intentado recoger en persona al animal sin que ello haya sido posible y cortándose la comunicación inmediatamente", explican desde la asociación.