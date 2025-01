¿Se puede adelantar a un ciclista si hay una doble línea continua?

No todo el mundo sabe cuál es la manera adecuada de proceder en el momento de adelantar a un ciclista, aunque también puede suceder que se sepa, pero no seamos conscientes de los muchos riesgos que entraña no seguir las normas . Unas pautas que han sido creadas pensando en la seguridad de todos, sobre todo de quienes más expuestos están, que en este caso son los ciclistas.

A ningún conductor le gusta encontrarse con ellos en carretera, porque aumenta el riesgo de pasar un mal rato, ya sea teniendo que reducir la velocidad por no poder adelantar en ese momento o por calcular cuál es el mejor momento para hacerlo , así como la manera más segura. En estos casos pueden surgir algunas dudas, normas que damos por sentadas durante la conducción y que son claras con otros vehículos pueden no ser aplicables a los ciclistas, por ejemplo, ¿se puede adelantar a uno si hay doble línea continua?

Sí, se puede. No lo decimos nosotros, lo dice la DGT en sus redes sociales, donde han querido aclarar esto para que no exista ninguna duda, porque se puede adelantar a un ciclista si hay doble línea continua, pero no en todos los casos, solo se puede si se cumplen dos requisitos fundamentales, si se respeta la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros y si esta maniobra no pone en peligro a otros conductores.