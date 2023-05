Hundred Burgers: una hamburguesería española elegida entre las tres mejores del mundo

Para probar la mejor hamburguesa del planeta seguiremos teniendo que viajar a Nueva York e intentar coger mesa en el archiconocido Pizza Loves Emily , pero puede que no esté tan lejos el día en el que nos baste con visitar Valencia para encontrarnos con los líderes de la prestigiosa lista The World’s Best Burgers. Y es que Hundred Burgers , una hamburguesería originaria de la capital del Turia, se ha colado en el pódium de un ranking que hasta este 2023 era terreno vedado para los restaurantes españoles.

The World’s Best Burgers es a las hamburguesas lo que las estrellas de la Guía Michelin son para los restaurantes de alta cocina. La lista se configura a partir de visitas anónimas por parte de un jurado de expertos que valoran cada pequeño detalle del producto y que, tras meses de deliberaciones, publican un ranking que puede cambiarle la vida para bien a más de un restaurante.

Tras dos años sin poder publicar la lista como consecuencia de las limitaciones de viaje derivadas del coronavirus, Burgerdudes, la plataforma detrás de la iniciativa, ha evaluado más de 650 hamburguesas en 56 países hasta encontrar las diez mejores hamburguesas del mundo. Hundred, que ya fue elegida mejor hamburguesa de España en 2018 y 2021, ha convencido al jurado de The World’s Best Burgers gracias a “la armonía del conjunto, la potencia de sabor de la carne de vaca rubia gallega y la textura del su pan demi brioche”.

Los españoles aparecen en tercer lugar en el prestigioso ranking, tras Pizza Loves Emily de Nueva York y Burger and Beyond de Londres, quienes repiten en ambos casos en primera y segunda posición respectivamente, al igual que en la última edición.

Los expertos probaron cinco de sus once hamburguesas de carne. "Las atractivas hamburguesas eran bastante grandes, con una mezcla alta, esponjosa y brillante entre un bollo de brioche y un pan de leche japonés. El bollo tenía un sabor a mantequilla y salinidad distintivos, y nos recordó un poco a un croissant firme. La carne madurada profundamente en seco tenía una carnosidad realmente fuerte que nos encantó. Los terminaron en el horno, y las grandes hamburguesas de ternera Rubia Gallega se derritieron en nuestras bocas. The Singular y Satisfaction fueron verdaderas obras maestras, pero todas las hamburguesas que probamos tenían relativamente pocos ingredientes y estaban equilibradasde forma experta. Curiosamente, la clásica hamburguesa con queso (Royale Con Queso) fue su hamburguesa más débil, ya que el ketchup y la mostaza bloquearon algunos de los otros grandes sabores. La hamburguesa Paul Finch fue emocionante, por supuesto, pero definitivamente no es la primera hamburguesa que deberías comer allí, ya que el sabor de la carne era tan intenso con tonos de queso azul y casi nos hacía cosquillas en la garganta. Hundred Burgers sirve algunas de las mejores hamburguesas que hemos comido, y no tenemos mucho que criticar, ya que tienen un enfoque increíblemente holístico y buscan constantemente formas de mejorar. La próxima vez que estés en España simplemente debes probar sus hamburguesas, ya que es algo realmente especial