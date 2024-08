Steve Aoki reúne a 56.000 personas con una estelar actuación en el Décimo Aniversario del Medusa Sunbeach Festival 2024

Además de los iconos musicales 3 Are Legend (la excepcional unión de Steve Aoki con Dimitri Vegas & LIke Mike), Nicky Romero, Deborah de Luca, Marco Carola, Adam Beyer o Joseph Capriati, la estrella de la noche fue la ceremonia de apertura. Este espectáculo audiovisual y lumínico se celebra cada medianoche. Con voces de ultratumba, animaciones de vídeo, fuegos artificiales y 250 drones de luz dibujando figuras a 100 metros de altura, el show deja boquiabierto a todo el mundo. Se trata de una narración épica sobre la temática The Dreams of Hathör y transporta al público al mundo mágico del Antiguo Egipto, los faraones y las pirámides.