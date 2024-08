El vuelo más largo del mundo: 18 horas y sin escala

Quienes tengan miedo a volar , seguro que encuentran un poco agobiante que el vuelo más largo del mundo dure 18 horas . Sin embargo, a quienes tengan más miedo a los despegues y aterrizajes que al tiempo que el avión pasa en el aire, seguro que este vuelo les parece una estupenda idea, porque no tiene escalas.

Viajar es un placer, permite descubrir nuevos lugares, olores y platos, espacios diferentes en los que crear recuerdos nuevos que poder atesorar y pensar en ellos con una sonrisa una vez que volvamos a casa. Al pensar en viajar tendemos a visualizar el destino, pero lo cierto es que el transporte de un punto al otro es igualmente importante y en el caso de este vuelo no solo es fundamental, sino que es único.

No todo el mundo podrá disfrutar de la experiencia de pasar 18 horas y 45 minutos en el mismo avión, ya sea porque no le apetece viajar a este destino o porque no lo hace desde el lugar de origen adecuado.