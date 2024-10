La casa del terror más extrema del mundo existe: pagan 18.000 euros a quien la recorra entera

Sí, hay que estar loco para firmar las más de 40 páginas para poder acceder a la selección previa. Porque McKamey Manor se caracteriza por llevarte hasta el límite más inimaginable . Es decir, les otorgas poder para hacer contigo prácticamente todo lo que se les ocurra. Desde atravesar pasillos repletos de cucarachas o arañas, hasta nadar con caimanes, o comer y beber sin parar , vómito incluido. Incluso encerrarte en refrigeradores o jaulas. El color rojo de la sangre está presente en todo momento, y nadie aguanta más de veinte minutos . Pese a que hay un premio en metálico para el que complete la duración completa del recorrido: 10 horas de auténtica tortura, y no lo decimos de manera metafórica.

No vale solo con ir a la entrada de la casa y comenzar las emociones fuertes. Russ McKamey quiere curarse en salud y, pese a que sabe que sus participantes van a sufrir daños tanto físicos como psicológicos (sí, hay huesos rotos, dientes extraídos…), no quiere lamentar un accidente mortal. Así que si quieres participar, tienes que conseguir entrar en un grupo cerrado de Facebook . Pero para ello, primero hay que rellenar un informe exhaustivo sobre quién eres y por qué quieres entrar en McKamey Manor.

Por supuesto tienes que tener más de 21 años (y si tienes entre 18 y 20, contar con un permiso paterno). Además, un informe médico oficial en el que se especifique que estás en tus plenas capacidades, tanto mentales como físicas. Tras ello, una investigación para comprobar que no tengas antecedentes penales, una videollamada, una prueba de que tengas seguro médico, firmar las cuarenta páginas en las que les eximes de toda responsabilidad y, el día del recorrido, pasar un test de drogas.

Curiosamente, todo ello para pasarlo mal. Para pasarlo realmente mal. Para ver algunos momentos del recorrido, hay un documental llamado "Monster Inside: America's Most Extreme Haunted House”, que aún no está disponible en España, que es el que ha levantado la atención del público. En los subforos de Reddit hay un sinfín de teorías sobre el dueño de la casa del terror, afirmando que nunca dejará ganar a nadie. Sobre todo porque el que gana, puede llevarse 20.000 dólares de premio. O que realmente la casa ya no existe, y simplemente se dedica a torturar a la gente en su jardín. De hecho, el youtuber RecklessBen está tratando de desmontar todo lo que hay detrás de la casa del terror y del propio Russ McKamey.