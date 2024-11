Los escenarios españoles protagonistas de ‘Los anillos del poder’

La serie que se prevé que tenga hasta cinco temporadas, tiene como fuente principal El Silmarillion y los Cuentos Inconclusos, y no ha escatimado en gastos, ya que se ha convertido en la producción más cara de la historia de la televisión acercándose a los 500 millones de dólares .

Fast and Furious 6

Gran parte de los exteriores de la sexta entrega de la mundialmente conocida saga Fast and Furious fueron rodados en Tenerife. La película protagonizada por Vin Diesel, Dwayne Johnson, Elsa Pataky y el fallecido Paul Walker, tiene sus principales escenas de acción en el Anillo Insular, una autopista al sur de Tenerife. En el momento el rodaje aún no había sido terminada por lo que no fue necesario cerrarla al público.