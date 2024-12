Esta mujer ha estado años trabajando como azafata y comparte estos trucos

A veces cometemos errores por intentar conseguir las mejores ofertas

¿Por qué es mejor sentarse en la parte trasera del avión en vuelos largos?

Al viajar aprendemos mucho sobre otros lugares (y también sobre nosotros mismos), pero también vamos aprendiendo algunos trucos para evitar cometer ciertos errores a la hora de organizar esas escapadas. Algunos los aprendemos en nuestra propia piel, con experiencias, pero otras podemos conocerlas sin necesidad de haber metido la pata primero, las experiencias de otros pueden evitar que pasemos por esas situaciones.

Por ejemplo, a la hora de comprar billetes de avión hay algunos errores que no conviene cometer y no hace falta que nos suceda o que un amigo o persona cercana nos ponga sobre aviso, porque Megan Homme, que trabajó durante varios años para una aerolínea, ha compartido sus conocimientos y consejos con Best Life, para evitar que nadie tenga que cometer estos errores.

Lo que nunca debes hacer al comprar un billete de avión según una azafata

Aunque en primera persona se aprenden mejor las cosas, no es necesario pasar por todos los errores del mundo, porque también somos capaces de aprender siguiendo los consejos de otras personas, como los que comparte Megan, quien aporta su experiencia personal y profesional en sus recomendaciones.

Ella no quiere que los viajeros puedan tener problemas en el futuro por cometer errores a la hora de comprar sus billetes de avión y por eso recomienda encarecidamente que los vuelos se reserven directamente con la aerolínea y no mediante terceras partes. Los intermediarios pueden ofrecer mejores precios y ofertas exclusivas, y si todo va bien será una gran idea, pero “Si algo sale mal y no reservaste directamente con la aerolínea, su servicio al cliente no podrá ayudarte”, explica Homme.

Ha querido también aportar otros consejos que para ella han resultado ser de gran utilidad, por lo que pueden serlo también para otros viajeros, queriendo destacar la importancia de prestar atención a la hora de comprar vuelos con conexiones, porque es vital planificar una escala con al menos dos horas. “Es común que los vuelos se retrasen de 10 a 15 minutos”, por lo que contar con ese tiempo extra puede suponer la diferencia entre llegar al siguiente vuelo o perderlo.

En caso de que las cosas salgan bien, no hay ningún problema, pero si algo sale mal y es necesario acudir al servicio al cliente del aeropuerto, ella aporta un tip que seguro que sorprende a muchos, pues recomienda no hacer cola para que nos atiendan en persona, sino llamar al teléfono de asistencia, porque es probable que así seamos atendidos más rápido, lo que puede ahorrarnos tiempo y también frustraciones.