"Sin previo aviso, nos cobraron el menú de 3 personas que faltaron, pero esa comida y bebida no estaba ni en la mesa ni nos la dieron posteriormente. Me ha parecido un engaño y no volveré. Me parecería legítimo si hubieran avisado, pero no fue el caso. Nos quedamos helados", es el comentario que escribió la clienta sobre su "mala" experiencia con el servicio, al que dio la puntuación más baja en la red. En su texto, asegura que no recibieron la comida de las personas ausentes, ni en la mesa ni en forma de tupper. Algo que negó después el restaurante en su contestación: