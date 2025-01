La senda de los mil colores: la ruta por el bosque de Salamanca

Entre los municipios de Cepeda y Madroñal se encuentra esta ruta circular, lo que quiere decir que el camino termina donde empieza, por lo que no es necesario desandar nada y durante todo el recorrido el espectáculo que ofrece la naturaleza es nuevo y diferente. Es una ruta sencilla, a la que han asociado marcas de color amarillo y blanco , señales que corresponden a senderos de pequeño recorrido, que se hacen en menos de una jornada. En este caso son unos 11 kilómetros, por lo que a una velocidad normal podría realizarse en unas cuatro horas.

No obstante, es la magia de su ambiente la que seduce al visitante, sus bosques y veredas, cómo la mano del hombre apenas ha podido apagar la belleza de la naturaleza, que se extiende imponente, presumiendo de sus colores, sobre todo con la luz de esta época. Robles, castaños, acebos, madroños… la flora de su paisaje parece no tener fin, una excursión que invita a dejar los problemas fuera de este lugar, a caminar con respeto y de manera solemne por sus caminos, haciendo que la presencia de los senderistas no rompa la magia del momento y el lugar.