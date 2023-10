Cada 19 de octubre se conmemora el Día Internacional contra el Cáncer de mama

Repasamos los casos de algunos rostros populares que ayudaron a que miles de mujeres entendiesen qué supone enfrentarse a esta enfermedad

La probabilidad estimada de desarrollar un cáncer de mama siendo mujer es de 1 de cada 8. En esta estadística entran cientos de miles de personas. Casi todas ellas con vidas anónimas. Pero en este grupo también encontramos casos de celebridades que utilizaron su fama para dar visibilidad a la enfermedad. Aunque no sean las únicas que la sufren o la han sufrido, que hayan aprovechado su altavoz para ponerle nombre a su problema, concienciar sobre lo "vital" que es someterse a revisiones periódicas o poner en el mapa conceptos como la mastectomía han ayudado a que muchas mujeres se sientan acompañadas y comprendidas en este difícil proceso que es enfrentarse a un cáncer de mama.

Ana Rosa Quintana

En julio de 2010, justo antes de arrancar sus vacaciones de verano, a Ana Rosa Quintana le detectaron su primer cáncer de mama en una revisión. Al estar en grado 1 no necesitó quimioterapia, solo radioterapia, algo que le permitió mantenerlo en secreto por "no asustar a sus hijos", que por entonces tenían seis años, ni a su madre, que aún vivía. No se cogió "ni un día de baja".

Fue un día como hoy, pero en 2018, cuando la presentadora decidió compartir esta experiencia superada con su audiencia para concienciar sobre la importancia de los controles rutinarios. En esa ocasión, haberlo cogido a tiempo le salvó. Lo que no se imaginó jamás es que tres años más tarde, al arrancar la temporada televisiva en otoño de 2021, un cáncer bastante más complicado que el anterior le obligaría a ausentarse de su programa durante casi un año.

"En este momento hay muchísima gente pasando por lo mismo, miles de mujeres que lo están viviendo o lo van a vivir. No pienso guardarme nada, así que a lo largo de la mañana intentaré contar todo lo que ustedes quieran saber sobre este año". Aquel 10 de octubre de 2021, las mañanas de Telecinco fueron una masterclass de cómo un personaje público puede ayudar a dar visibilidad al pre, el durante y el post de una enfermedad que representa 1 de cada 3 nuevos casos de cáncer femenino por año.

Terelu Campos

Otro ejemplo de cómo la televisión ayuda (y mucho) a dar voz a enfermedades como esta lo representa Terelu Campos. Era 2012 cuando la colaboradora se sentó con Jorge Javier Vázquez para verbalizar ante toda España que le había encontrado un bulto en el pecho derecho. Aunque el tratamiento fue duro, la hija de María Teresa Campos quiso aferrarse al trabajo y no desaparecer de la pantalla, lo que permitió que su público fuese testigo de las secuelas emocionales y físicas que dejó en ella la enfermedad.

Consciente de que esto era una carrera de fondo, Terelu siempre quiso recalcar que "una nunca puede decir que está curada". Cada vez que tenía oportunidad, la mayor de las Campos intentaba divulgar sobre los pormenores del tratamiento. Y en 2018, solo seis años después de su primer cáncer, llegó el segundo, en esta ocasión en el pecho izquierdo. Por suerte, más allá de la extirpación, la presentadora no tuvo que experimentar de nuevo la quimioterapia o la radioterapia. Pero su decisión de someterse a una doble mastectomía para dejar de "vivir cada revisión con temor" le hizo entrar en una de las etapas más duras de su vida.

Gracias a ella, la audiencia de Telecinco pudo entender en qué consiste esta intervención que implica extirpar un seno por completo y se convirtió en tema de debate entre el público popular.

Angelina Jolie

Si hay una mujer a la que hay que agradecer que medio planeta sepa qué es una mastectomía, esa es Angelina. De hecho, la propia María Teresa Campos llegó a confesar que tener de ejemplo el caso de la oscarizada actriz le ayudó a entender que su hija tomase la misma decisión. Aunque Jolie nunca ha sufrido un cáncer de mama, su presencia en esta lista se justifica por ser una de las primeras celebrities en hablar abiertamente del tema.

Quise escribir esto para contarle a las demás mujeres que la decisión de pasar por una mastectomía no es fácil, pero estoy muy feliz de haberla tomado

"Mis doctores estimaban que tenía un 87% de riesgo de contraer cáncer de mama y un 50% de padecer cáncer de ovarios (su madre, la productora y actriz Marcheline Bertrand, murió en 2007 de esta enfermedad). Cuando supe que esta era mi realidad, decidí actuar de forma proactiva y minimizar el riesgo lo más que pudiera. Tomé la decisión preventiva de someterme a una doble mastectomía", contó en una carta abierta publicada por The New York Times.

Shannen Doherty

Y hablando de Hollywood, otra superestrella que ha querido que su altavoz sirva para dar visibilidad al cáncer es Shannen Doherty. La protagonista de series icónicas como 'Embrujadas' o 'Sensación de vivir' lleva desde 2015 conviviendo con él. La enfermedad nunca se lo puso fácil, ya que desde el principio se diseminó a sus ganglios linfáticos y fueron necesarias muchas sesiones de quimioterapia y radioterapia (poco después se sometió a una mastectomía) para conseguir tenerlo en remisión.

Durante un tiempo el cáncer le dio una tregua y Doherty empezó a ver luz en su proceso. Por desgracia, justo antes de la pandemia se enteró de que la enfermedad, que se encontraba en fase 4, había vuelto con mucha más fuerza hasta el punto de expandirse al cerebro. "Es una lucha por mi vida a la que me enfrento todos los días", expresó hace apenas unos días. Su perfil de Instagram, donde cada día recibe miles de mensajes de apoyo, se ha convertido en los últimos meses en un diario de lo que implica afrontar una enfermedad de este calibre.

Ana Locking

El caso de la diseñadora Ana Locking es la historia dentro de una historia: la de enfrentarse a un cáncer de mama en medio de una pandemia mundial. Se lo diagnosticaron dos días antes de declararse el estado de alarma. La operaron una semana más tarde, de urgencia, porque al estar en fase 3 era necesario extirparlo cuanto antes. "Siempre he sido muy consciente de las revisiones anuales porque mi madre tuvo cáncer. Todos los años me la hago y ese me tocaba al terminar el desfile, en febrero. Pero una semana antes del desfile me noté un bulto mientras me duchaba. Pensé en aparcarlo esos diez días hasta la revisión, que ya tenía fecha. Lo cuento porque eso nunca se debe hacer", explicó en una entrevista para La Vanguardia.

En un primer momento le informaron de que tenía por delante ocho meses de quimioterapia. Que entre medias habría que volver a pasar por quirófano para implantarle un Port-a-Cath por el que le pincharían el tratamiento. Fue entonces cuando quiso tener una segunda opinión y conoció a su actual oncóloga, que vio que el tratamiento podía ser mucho menos invasivo. "Ana, has tenido una suerte increíble, puedes sentirte muy afortunada porque tu tumor solo tiene un 7% de probabilidades de reproducirse así que vamos a pasar directamente a la radioterapia", le comentó. Ese fue el día más feliz de su vida.

Luz Casal

En España contamos con otro personaje popular que quiso ponerle rostro al cáncer. Hablamos de Luz Casal, cuyo pelo corto pasó a ser un símbolo para otras tantas supervivientes. La primera vez le vino en 2007, mientras estaba de gira por Francia. La segunda, en 2010. En ambas ocasiones vio la música como un refugio, una vía de escape con el que evadirse de la difícil situación que atravesaba. "Durante los dos periodos de tratamiento hice dos discos. La música fue importantísima. Me sacó de ese ambiente de estar débil, de ser frágil, dependiente", asumió.

Cada vez que le preguntan por estas dos etapas, la artista gallega siempre trata de poner por delante lo aprendido. "Una vez dije algo así como que me mereció la pena pasar por estos dos episodios de la enfermedad. Puede sonar muy duro, puede sonar frívolo, pero lo que aprendí es tan poderoso que, si no las hubiera vivido, sería como persona, y a lo mejor como intérprete, menos interesante", reivindicó.

Kylie Minogue y Anastacia

Aunque ejemplos mediáticos al otro del charco hay miles, Kylie Minogue se convirtió durante un tiempo en un estandarte en esto de dar visibilidad. Su caso fue poco antes del de Luz, en 2005, y también tuvo que pasar por intervención y quimioterapia. Posteriormente se sometió a una mastectomía. Ella también se negó a que el cáncer de mama paralizase su meteórica carrera musical.

Anastacia, otro icono de pop mundial, quiso ir más allá. En 2013, tras varias experiencias con el cáncer de mama, la cantante se sometió a una doble mastectomía. Y no solo habló abiertamente de ello, también protagonizó una portada histórica y benéfica para Fault Magazine en la que mostró las secuelas físicas que esta intervención le había dejado en su cuerpo. "Estoy muy nerviosa por dejar que la gente las vea (las cicatrices), de verdad lo estoy, pero quiero ser capaz de ir a la playa y que las primeras fotografías de mi cuerpo sean unas que yo no di", expresó.

Inés Ballester y María Escario

En la comunicación española, más allá de Terelu o Ana Rosa, encontramos a otros dos referentes. Una de ellas es Inés Ballester, que rápidamente entendió gracias a su oncóloga de lo mucho que serviría su caso para otras tantas mujeres. "Tomé la decisión de no hablar de ello, pero fue Laura quien me animó a dar el paso e, incluso, me preguntó que, si en el caso de que me tuvieran que dar quimio, saldría con el pañuelo a presentar el programa. Ella fue quien me dio las claves para mandar el mensaje de que se puede ser feliz", contó en 2018.

María Escario tuvo que vivir lo mismo hace apenas unos meses, en diciembre de 2022, justo cuando acababa de perder a su madre. Desde el principio quiso mandar un mensaje de confianza en la ciencia, en las personas que han estado a cargo de su situación. Y también de optimismo. "El cáncer te cambia la vida, pero no es el final. Hasta puede convertirse en una oportunidad", escribió en su perfil personal de X (entonces Twitter) cuando estaba en pleno tratamiento.

Sarah Ferguson

También reciente es el diagnóstico de Sarah Ferguson. Fue en junio de este año cuando el departamento de prensa del príncipe Andrés, su exmarido, informó del problema de salud de la que fue duquesa de York. Su equipo médico también lo detectó en una revisión rutinaria, de ahí que ella haya querido desde entonces hacer hincapié en que controlarse "es vital". Su intención es "animar a todas las personas a que se sometan a chequeos médicos", sobre todo en edades maduras como la suya (acaba de cumplir 63 años).

