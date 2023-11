Los 4.500 enfermos de ELA exigen ya una ley que garantice ayudas: "Estamos abandonados"

Dicen de ella que es la enfermedad más cruel que existe. Los enfermos van quedándose progresivamente paralizados: no pueden caminar, ni mover los brazos, luego dejan de poder hablar, de comer y, finalmente, hasta de respirar, pero conservan su capacidad intelectual íntegra . Se dan cuenta de todo y su cuerpo se convierte en una cárcel hasta que, finalmente, mueren. Todo esto ocurre en un plazo de entre uno y cinco años de media y en ese tiempo van necesitando cada vez más ayudas que la administración no les facilita.

En estos dos años, Raquel ha quedado casi completamente paralizada "sólo muevo ya la cabeza" y no puede hablar. Se comunica gracias a un sistema que lee su pupila. Con él pregunta a su hija Clara cómo le ha ido el día en el colegio, le pide abrazos y bailes. Clara nació con una discapacidad y el mayor miedo de Raquel es "no verla crecer".

Por eso, quiere vivir cada uno de los días que tenga, pero su hándicap -como el de todos estos enfermos- es el momento en el que deje de respirar y dependa de ventilación automática. Su madre, responsable de su cuidado, tiene 71 años y sabe que cuando eso llegue necesitará atención las 24 horas del día y eso significa contratar a dos o tres cuidadoras porque hay que vigilarla constantemente para que no se asfixie. No hay ayudas públicas. Tampoco centros especializados en ELA y las residencias no los admiten.

"¿Tenéis dinero para eso?", preguntamos. "No", contesta con un gesto de su cabeza Raquel. A ese momento crucial de su vida ha llegado Joaquín Mendoza. No tiene quien le cuide y acaba de someterse a una traqueostomía. Lo han expulsado de dos residencias porque no tenían personal suficiente para atenderle y, de momento, está en un hospital. "En fin, que me hacen sentir como un trasto viejo... la sanidad pública echa la carga de la asistencia sobre las familias que tienen que convertir su hogar en una UCI. Eso o dejarse morir pidiendo la eutanasia", denuncia.