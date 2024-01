Enrique Rojas nos cuenta de qué nos arrepentimos antes de morir

"Nos pasamos la vida pensando en el día de mañana. Y con frecuencia nos olvidamos de que la existencia se termina. La muerte es la gran olvidada en la cultura actual. Ha desaparecido del panorama del pensamiento. Cuando la muerte está realmente próxima, ya no se puede mirar hacia otro lado; entonces aparece la hora de la verdad y se suele tener una especial iluminación retrospectiva, son momentos estelares en los que, se quiera o no se quiera, hacemos cuentas con nosotros mismos; es muchas veces como un foco que repasa todo lo que ha ido sucediéndonos de aquí y de allá", señala en su libro Enrique Rojas .

2: Haber sufrido mucho por asuntos y problemas que realmente no tenían tanta importancia

El ser humano se arrepiente de sufrir por asuntos y problemas que realmente no tenían tanta importancia. Es importante tener madurez para aprender a darle a las cosas que nos pasan la importancia que realmente tienen. Para eso hay que tener una mayor justeza de juicio: ser templados, menos dramáticos, moderados.

En definitiva, es necesario en el mundo de hoy poner las luces largas y no quedarse detenido en una experiencia negativa que nos ha sucedido, sino ser capaces de otear el horizonte y descubrir que detrás de esa frustración o fracaso hay un aprendizaje, una lección escondida que puede ayudarnos a progresar como seres humanos. Hay derrotas que en poco tiempo se convierten en victorias. Desde esa atalaya se ven las cosas de forma panorámica, es la visión del águila.

Los fracasos contienen valores sumergidos en su interior: nos hacen más humildes, curan nuestra arrogancia, fortalecen la voluntad, nos invitan a luchar y a volver a empezar. Porque el fracaso está en el subsuelo de cualquier vida. El fracaso enseña lo que el éxito oculta. Son lecciones que no vienen en los libros. Es tener altura de miras. En definitiva: la felicidad es el sufrimiento superado. Y la infelicidad es un sótano sin vistas a la calle.

3: No haber sabido disfrutar más de la vida

Otro lamento frecuente es no haber sabido disfrutar más de la vida. Y esto tiene un amplio espectro: desde no haber sido capaz de captar y gozar de cosas positivas de la vida ordinaria, y no saber planificar el tiempo libre. Otro elemento vital en la vida actual que se nos olvida con frecuencia es saber descansar y organizarse.