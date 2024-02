"Yo también tengo cáncer": famosos que están conviviendo con la enfermedad (y lo cuentan)

Según un estudio de la International Agency for Research on Cancer, se estima que en 2020 se diagnosticaron 18,1 millones nuevos casos de cáncer en el mundo. La inmensa mayoría, personas anónimas que han conocido de cerca lo que supone enfrentarse a esta enfermedad. Pero entre ellas también se encuentran rostros conocidos , tanto nacionales como internacionales, que han decidido compartir su experiencia para darle visibilidad , abrir debates y hacer que otros no se sientan solos en el camino.

El último en dar el paso de contarlo ha sido el actor Sergio Peris-Mencheta. "Siempre me han tocado las cosas buenas de la vida", alegaba. Pero ahora que se encuentra "en pleno proceso de quimio y un posterior trasplante de médula" , su realidad ha pasado a convertirse en una cuestión de azar. "Estoy como solo saben los que han vivido una situación similar a la mía. Me siento más vulnerable, aterrorizado y pequeñito que nunca, y valorando desde hace ya unos meses cada uno de mis pasos sobre la tierra", confesaba. La repercusión de sus palabras fue tal que, visto el apoyo masivo, decidió hacer una petición a quienes le ofrecían su ayuda: que se hiciesen donantes de médula .

Otro de los famosos a los que le ha tocado un cara a cara con esta enfermedad es Manu Sánchez. Era abril de 2023 cuando el humorista recibió la noticia: tenía cáncer de testículos con metástasis en los ganglios. "Me dolía tanto la espalda que no podía tumbarme y dormía sentado en una silla. Me hicieron pruebas de todo menos la que no queríamos hacer desde el principio y mi médico, que es mi amigo, me dijo 'a ver si no estamos haciendo la prueba que tanto miedo nos da", contó recientemente. Ese dolor de espalda terminó "salvándole la vida".