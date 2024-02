Una mujer con cáncer de pulmón a la que dieron 4 meses de vida encuentra un nuevo tratamiento: "Sigo viva"

Inma Escriche ha "perdido ya la cuenta" de todas las veces que ha estado a punto de morir desde que le diagnosticaron cáncer de pulmón. En ese momento, los médicos no le dieron opción a tratamiento y le pronosticaron, a lo sumo, cuatro meses de vida. Han pasado 8 años y esta 'paciente epopeya', frontalmente en contra de la creencia de que el estado de ánimo es la clave de su supervivencia, sigue muy viva. Y todo gracias a lo que el ratio de los enfermos de cáncer al completo considera como la verdadera clave de su lucha: la investigación. Y la inestimable ayuda de un oncólogo que no la va a "abandonar nunca".

Cuando, inicialmente, no existía para ella una medicación precisa, Inma entró en un ensayo clínico de lo que hoy se sabe que es un tratamiento seguro y efectivo: la inmunoterapia. Dicha medicación le dio cuatro años con "calidad de vida", hasta que dejó funcionar. Su cáncer creció y apareció la metástasis, por lo que fue sometida a un tratamiento mucho más agresivo que, desafortunadamente, le dio alergia y le produjo un shock anafiláctico que casi le provoca la muerte: "Dejé de oír y de sentir. Cerré los ojos y pensé que todo se había acabado. Pero los médicos me estabilizaron y descubrieron lo que me había pasado", cuenta ella misma a Informativos Telecinco, en la que recuerda como la primera vez que estuvo al filo del fin.