La sequía ya está afectando a lo que comes: cómo incide en los alimentos

El problema de sequía en el mundo no es algo que nos pille de sorpresa. Llevamos muchos años escuchando el dilema del cambio climático y las consecuencias que esto conllevan. Aunque antes pensábamos que los problemas graves tardarían en llegar , el ser humano ya se está viendo afectado por todo esto. La sequía amenaza a nuestras neveras y los agricultores reclaman el agua necesaria para la producción de alimentos. Ya no solo será el aceite lo que aumente su precio en el súper.

La escasez de agua no parece que vaya a solucionarse a corto plazo. España sigue bajo el anticiclón y el deshielo se está adelantando, por lo que se están agotando las reservas de agua que se esperaban para primavera. No solo no podremos ducharnos todos los días, sino que el problema real será el que sufrirán las plantas. Según varios estudios científicos el estrés por calor y la sequía están provocando que las plantas alteren su crecimiento reproductivo, siendo este uno de los más importantes para la producción de alimentos de origen agrícola.