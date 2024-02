Comida para ser feliz: cinco alimentos que mejoran el estado de ánimo

Estar de mal humor o triste no solo tiene que ver con circunstancias sociales, externas, de nuestro entorno. A veces solo falta activar las llamadas "hormonas de la felicidad". Ayudar a nuestro organismo a producirlas porque están ahí para ayudarnos a ser más felices. Las recomendaciones suelen ser sencillas: hacer ejercicio físico, reír, practicar técnicas de relajación.

Son tiempos difíciles para la alegría y no solo por la alergia, que ya cunde por el aumento de polen en el aire. La astenia primaveral se ha anticipado, tal como se han anticipado las temperaturas cálidas que se hicieron sentir en pleno invierno boreal. Pero no es el único factor que hace que nos cueste sonreír en estos tiempos. Dale Play para conocer el nuevo fenómeno de moda que cuesta millones y no ayuda a sentirnos contentos con nuestras sonrisas.