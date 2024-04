A pesar de que en sus últimas fotografías (tanto en las que se tomaron en la tarde del martes subiendo a su avión privado como en su primer posado junto a los monarcas europeos esta misma mañana) no se apreciaba ninguna incomodidad a la hora de andar, en la recepción que ha tenido lugar horas más tarde en el Palacio Real de Ámsterdam se ha visto cómo la reina Letizia tenía que recurrir a una silla por su incapacidad de mantenerse en pie .

"Aunque el dolor al principio es menos intenso, éste va in crescendo cuanto mayor se va haciendo el neuroma. La molestia suele iniciarse en un nivel más localizado, entre el segundo y el tercer dedo, y se extiende hacia la zona con la que apoyamos el pie para acabar irradiando hacia el tercer y el cuarto dedo", nos detalla. La sensación es "de ardor intenso, de quemazón, de adormecimiento" , y el paciente lo nota especialmente "a la hora de caminar, necesitando hacer descansos para relajar el pie y aliviar el dolor".

No es de extrañar que la reina Letizia vuelva a enfrentarse a esta dolencia. A pesar de que ha modificado su estilo a la hora de vestir, evitando recurrir a tacones altos y hasta estrenando zapato plano en muchos de sus actos oficiales, que haya seguido utilizando stilettos no habría ayudado a alcanzar una recuperación total. "Especialmente lo producen las punteras estrechas. También zapatos de una altura considerable que hacen que se desplace el peso del cuerpo hacia delante y que la presión aumente contra la puntera. Hay casos en los que no tiene nada que ver, sobre todo en personas que por anatomía, por la forma en la que están colocados sus huesos, van a ejercer presión en esa zona sí o sí, pero lo habitual es que se dé cuando se usan tacones con asiduidad", nos cuenta.