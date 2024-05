Los microplásticos ya llegan a los testículos y provocarán más infertilidad en el futuro

Algunas investigaciones anteriores habían documentado el descenso en el conteo espermático de los varones , que superaría el 50% entre 1973 y 2018. Una de ellas, recogida por la revista ' Human reproduction update '. ¿Cuáles son las causas? Varios estudios detallaron factores como la contaminación química por pesticidas -recogido en ' Frontiers in Endocrinology '. A esto se suma ahora la exposición a los microplásticos .

El año pasado, un estudio chino publicado en 'Science of the Total Environment' ya aseguró haber detectado microplásticos en seis testículos humanos y 30 muestras de semen. Y otros estudios elaborados con ratones concluyeron que la exposición a los microplásticos puede asociarse a la toxicidad reproductiva, así como con las reducciones en el conteo espermático o disrupciones hormonales. No obstante, hace falta mayor investigación.